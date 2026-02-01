17:33  31 січня
01 лютого 2026, 19:55

Відомий український актор зізнався, скільки він мріє заробляти

01 лютого 2026, 19:55
Фото з відкритих джерел
Український актор Павло Текучев розповів про заробітки у воєнний час. Зараз він працює в театрі та знімається в кіно

Про це актор розповів у інтерв'ю РБК-Україна, передає RegioNews.

За словами Павла Текучева, навіть велика завантаженість не гарантує зараз фінансової стабільності. Особливо, коли в родині є маленька дитина. Артист зазначив, що театр приносить йому задоволення, але цього недостатньо, щоб забезпечити родину.

"Робота в театрі — я від цього отримую величезне задоволення, але на той рівень оплати неможливо прожити й прогодувати сім’ю на заробітну плату. Немає стабільної. У мене зараз дуже багато грошей йде на дитину. Я просто в шоці, тому що я не був готовий. Звичайно, я економити на своїй дитині ніколи не буду, тому що для мене дуже важлива тема. На місяць це виходить понад 1 000 доларів. Я думаю, що далі сума трошки зменшиться, але перший рік життя і народження дуже дорогі", - каже актор.

За словами артиста, він хоче заробляти хоча б дві тисячі доларів на місяць. Проте він зізнався, що не завжди вдається досягти такої суми, і його це непокоїть.

"Хочу більше, але я працюю для цього весь свій шлях. Я ще й близько не дійшов до тієї суми, яку я хочу, щоб почуватися стабільно і спокійно. Я все одно хвилююсь про заробіток і часто і навіть тієї, що я назвав, немає", - каже артсит.

Нагадаємо, раніше чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка. Це близько 30-35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5-1,7 мільйона гривень).

