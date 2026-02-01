Кухар Євген Клопотенко розповів, як українці можуть захистити овочі та м'ясо під час блекаутів

Фото з відкритих джерел

Відомий ресторатор Євген Клопотенко поділився рекомендаціями щодо зберігання овочів та м'яса. Ці поради допоможуть українцям під час

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Для збереження м'яса під час тривалих відключень світла Євген Клопотенко радить використовувати сіль. На літр води потрібно приблизно 30 грамів солі. Такий розчин допоможе м'ясу залишатися придатним до вживання протягом двох-трьох діб навіть без холодильника.

"Сіль – це натуральний природний консервант. По-перше, вона зробить курку щільнішою та смачнішою, а по-друге, таке легке засолювання продовжує наш час. Якщо у нас є світло лише 4 години вдень, візьміть і засоліть. Вона не пропаде, з нею нічого не буде. Просто буде засолена декілька днів, а потім, коли дадуть світло, приготуєте", - каже кухар.

Для огірків та перцю кулінар пропонує використовувати суміш окропу, оцту та солі. Завдяки цьому овочі можуть зберігати смакові якості протягом місяця. Євген Клопотенко зазначив. що за смаком вони будуть наче свіжі.

Нагадаємо, раніше цивільна дружина колишнього голови МЗС Дмитра Кулеби поділилась неоднозначною порадою. Вона рекомендувала українцям під час блекаутів використовувати секс-іграшки для боротьби з холодом.