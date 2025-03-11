Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2025 році

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У ніч проти неділі, 30 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час

О третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед, передає RegioNews.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року Про порядок обчислення часу на території України, переведення годинників у нашій країні відбувається двічі на рік.

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) із переведенням щорічно годинникової стрілки останньої неділі березня о 03:00 на 1 годину вперед та останньої неділі жовтня о 04:00 на 1 годину назад", – йдеться в документі.

Як відомо, влітку 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201, що регулює обчислення часу в Україні. Згідно документа Україна має жити за зимовим часом. Проте станом на початок березня 2025 року законопроєкт і досі не підписав президент України.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за підвищення зарплат чиновникам.