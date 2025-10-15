21:32  15 жовтня
Військові викрадали людей на Тернопільщині катували і відбирали майно
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
15 жовтня 2025, 22:21

У Ніжині ворожі безпілотники вдарили по пивзаводу та депо "Нової пошти"

15 жовтня 2025, 22:21
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Зафіксовано щонайменше шість влучань. У Чернігівській області запроваджено графіки відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.

Нагадаємо, 13 жовтня російський ударний дрон атакував магазин у Семенівці на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок атаки загинув чоловік, а також поранено жінку.

Чернігівська область Чернігівщина Ніжин відео РФ
На Чернігівщині знищили боєприпас "Іскандер-К", що впав біля житлових будинків
11 жовтня 2025, 16:15
На Чернігівщині помер поранений працівник обленерго – уже двоє загиблих після удару РФ
11 жовтня 2025, 08:47
На Чернігівщині погіршилася ситуація зі світлом
10 жовтня 2025, 16:48
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
