У Ніжині ворожі безпілотники вдарили по пивзаводу та депо "Нової пошти"
Зафіксовано щонайменше шість влучань. У Чернігівській області запроваджено графіки відключення електроенергії
Нагадаємо, 13 жовтня російський ударний дрон атакував магазин у Семенівці на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок атаки загинув чоловік, а також поранено жінку.
11 жовтня 2025, 16:15На Чернігівщині помер поранений працівник обленерго – уже двоє загиблих після удару РФ
11 жовтня 2025, 08:47На Чернігівщині погіршилася ситуація зі світлом
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Помер відомий український ресторатор
15 жовтня 2025, 22:45Військові викрадали людей на Тернопільщині катували і відбирали майно
15 жовтня 2025, 21:32На Житомирщині 55-річний чоловік привласнив 700 тисяч гривень на ремонті котелень
15 жовтня 2025, 20:20Ексвласника відомої торгової мережі звинувачують у привласненні державної землі
15 жовтня 2025, 20:20Ворог обстріляв Шосткинщину на Сумщині: поранено 35-річного чоловіка та 47-річну жінку
15 жовтня 2025, 20:11На Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку: справу скеровано до суду
15 жовтня 2025, 19:56Борги по штрафах від ТЦК: які регіони в "лідерах"
15 жовтня 2025, 19:55На Буковині заступник мера допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон
15 жовтня 2025, 19:49На Львівщині судитимуть чоловіка за незаконну вирубку лісу на понад 90 тис. грн
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
