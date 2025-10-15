07:47  15 жовтня
15 жовтня 2025, 09:14

Втрати ворога за добу: мінус 1070 росіян і майже дві сотні одиниць техніки

15 жовтня 2025, 09:14
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
За останню добу українські Сили оборони лікідували 1070 окупантів та 191 одиницю техніки. Зокрема українськими воїнами знищено три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два засоби ППО, 141 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська захопили три населені пункти на Донеччині – Перебудову, Комар та Мирне, які розташовані на Новопавлівському напрямку.

