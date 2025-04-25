Суд взяв під варту ексочільника ДФС Насірова та збільшив для нього розмір застави

фото: ЦПК

У четвер, 24 квітня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби України Романа Насірова та збільшив для нього розмір застави до 40 мільйонів гривень. Він є фігурантом у справі про хабар у понад 700 мільйонів гривень

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Колегія суддів — Ігор Строгий, Леся Федорак і Віктор Ногачевський — частково задовольнили клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Зазначається, що ВАКС збільшив розмір застави з 27 до 40 мільйонів гривень

Прокурори на засіданні просили взяти Романа Насірова під варту, визначивши альтернативу — заставу в розмірі 75 мільйонів гривень. Правоохоронці подали клопотання після того, як Насірова мобілізували до ЗСУ. За інформацією обвинувачення, бажання Насірова мобілізуватися повʼязане зі спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності (залишилося менше року).

Сторона захисту заперечила проти такого запобіжного заходу. Сам Насіров заявив, що вирішив піти на службу добровільно, бо вважає це своїм "боргом державі та обовʼязком".

Суд також допитав свідків, які підтвердили, що Насіров із власної ініціативи шукав можливість потрапити до ЗСУ. Пізніше за рекомендацією військово-лікарської комісії його перевели з бойової позиції на небойову. Водночас свідки зазначили, що Насіров не повідомляв їм про необхідність йому зʼявлятися до суду під час несення служби.

Нагадаємо,на початку квітня ексголова ДФС Насіров, якого обвинувачують в отриманні хабаря у 722 млн грн, вступив до лав Збройних сил України.

Також повідомлялося, що наступного дня у ЗСУ скасували наказ про мобілізацію колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у корупції. Було розпочате службове розслідування щодо законності його призову до армії.