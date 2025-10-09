Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 9 жовтня РФ атакувала Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів, понад 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 87 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших моделей, які атакували північ, південь і схід України.

Водночас зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 12 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Громадян закликали дотримуватись заходів безпеки.

Нагадаємо, Росія атакувала Сумщину десятками дронів і авіабомб. Внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів.

Вночі 9 жовтня російська армія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, однак є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.