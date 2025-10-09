Сили ППО знешкодили 87 із 112 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
У ніч на 9 жовтня РФ атакувала Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів, понад 70 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 87 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших моделей, які атакували північ, південь і схід України.
Водночас зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 12 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Громадян закликали дотримуватись заходів безпеки.
Нагадаємо, Росія атакувала Сумщину десятками дронів і авіабомб. Внаслідок обстрілів загинули троє мирних жителів.
Вночі 9 жовтня російська армія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, однак є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.