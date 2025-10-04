Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 4 жовтня російська армія атакувала Україну 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 9:00 сили ППО збили або подавили 73 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" та інших моделей – переважно на півночі й сході України.

Зафіксовано влучання трьох ракет і 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння уламків на ще чотирьох локаціях.

Нагадаємо, 3 жовтня у Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів без електропостачання залишилися Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська.