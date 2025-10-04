20:20  03 жовтня
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
20:45  03 жовтня
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
04 жовтня 2025, 10:17

РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами та 109 дронами: ППО знешкодила 73 БпЛА

04 жовтня 2025, 10:17
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 4 жовтня російська армія атакувала Україну 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 9:00 сили ППО збили або подавили 73 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" та інших моделей – переважно на півночі й сході України.

Зафіксовано влучання трьох ракет і 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння уламків на ще чотирьох локаціях.

Нагадаємо, 3 жовтня у Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів без електропостачання залишилися Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
