Як легко поповнити домашній інтернет у Києві: найкращі способи для абонентів Nashnet

Прес-реліз

Робота, навчання, спілкування в соцмережах і месенджерах, стрімінги та безліч інших онлайн-активностей — усе це важко уявити без стабільного доступу до мережі. Для забезпечення безперебійного зв’язку варто насамперед обрати надійного провайдера і не забувати вчасно оплачувати його послуги. Якщо ви проживаєте в столиці та користуєтеся домашнім інтернетом від Nashnet або лише плануєте стати клієнтом компанії, вам обов’язково слід дізнатися про швидкі та зручні способи поповнення абонентського рахунку.

Інтернет та інші послуги компанії Nashnet для киян

Провайдер Nashnet забезпечує дротовим інтернетом здебільшого мешканців багатоквартирних будинків на лівому березі столиці — в Деснянському, Дарницькому і Дніпровському районах. Покриття частково охоплює окремі локації районів правого берега. Під’єднання до всесвітньої мережі здійснюється з використанням технологій Ethernet і GPON.

Крім того, компанія надає доступ до цифрового телебачення IPTV, пропонує користування персональною статичною IP-адресою, монтаж і обслуговування систем відеоспостереження, має в продажу Wi-Fi роутери, ДБЖ, медіаплеєри та інші пристрої.

Оплата інтернету онлайн: сучасний підхід до побутових справ

Абонентам Nashnet доступно кілька способів поповнення балансу:

готівкою або карткою в банку чи в платіжному терміналі — для тих, хто надає перевагу традиційним методам розрахунку;

на сайті провайдера, в розділі "Оплата";

через онлайн-банкінг — на вебсайті або в мобільному застосунку будь-якої української фінустанови;

за допомогою універсальної платформи на кшталт Portmone.

Для оплати за інтернет онлайн потрібно лише знати номер договору з провайдером, мати доступ до мережі на гаджеті (мобільний або Wi-Fi), а також дійсну гривневу картку з достатньою для здійснення транзакції сумою на рахунку.

Як оплатити інтернет через Portmone: проста покрокова інструкція

Portmone дозволяє платити за послуги Nashnet у будь-який день і час доби. Алгоритм поповнення інтернет-рахунку дуже простий.

Перейдіть за посиланням https://www.portmone.com.ua/r3/popovnyty-internet-nashnet-kyiv або оберіть розділ "Інтернет" у меню послуг, зазначте регіон (м. Київ) і натисніть на логотип провайдера в запропонованому списку. Введіть номер договору і суму до оплати. Вкажіть свій email, оберіть платіж через Apple Pay/Google Pay або введіть дані банківської картки. Підтвердьте операцію.

Кошти на баланс у більшості випадків зараховуються практично миттєво. Якщо з’єднання було призупинене через несплату, воно буде швидко відновлене. Для ще більшої зручності авторизовані користувачі можуть створити шаблон платежу в особистому кабінеті та надалі здійснювати транзакції у два кліки. Крім інтернету платформа дозволяє швидко розраховуватися також за інші регулярні послуги: комуналку, мобільний зв’язок, телебачення тощо. Таким чином, Portmone може замінити кілька платіжних сервісів і надає можливість оплачувати рахунки вчасно та контролювати витрати. Не відкладайте на потім — обирайте зручний спосіб оплати вже сьогодні та залишайтеся онлайн 24/7.