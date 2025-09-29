10:10  29 вересня
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
09:06  29 вересня
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2025, 15:13

Мікроавтобус із сюрпризом: на кордоні з Польщею виявили майже 200 iPhone, захованих у колесі

29 вересня 2025, 15:13
Читайте также на русском языке
Фото: Держмитслужба
Читайте также
на русском языке

У пункті пропуску "Шегині–Медика" 26 вересня митники виявили 188 смартфонів Apple iPhone 14, які намагався провезти громадянин України

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Контрабанду знайшли під час огляду мікроавтобуса Renault Trafic. Телефони були заховані у запасному колесі, їх митники виявили за допомогою портативного ручного сканера.

Орієнтовна вартість вилучених гаджетів – близько 4 млн гривень.

За фактом порушення митних правил склали матеріали за ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

Нагадаємо, 20 вересня на Львівщині затримали контрабанду майже 150 iPhone вартістю понад 6 мільйонів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область митники контрабанда смартфон iPhone митниця Apple гаджети
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
29 вересня 2025, 16:20
На Житомирщині 36-річний чоловік загинув під колесами поїзда
29 вересня 2025, 16:15
На Київщині судитимуть депутата, який п’яним збив підлітка на мотоциклі
29 вересня 2025, 15:54
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
29 вересня 2025, 15:30
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 14:52
На Буковині викрили схему нелегального переправлення чоловіків за кордон
29 вересня 2025, 14:41
Хотіла купити дрова: у Харкові жінка стала жертвою шахрая
29 вересня 2025, 14:35
На Львівщині зіткнулися два мотоцикли: троє людей у лікарні
29 вересня 2025, 14:27
Новий шанс на життя: у Харкові за підтримки міжнародних партнерів запрацювала сучасна протезна лабораторія
29 вересня 2025, 14:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »