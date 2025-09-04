Чому українці обирають DIM.RIA для пошуку житла

Прес-реліз

Ринок нерухомості в Україні швидко змінюється, і тому ключовим стає доступ до реальних оголошень і професійних інструментів вибору. Саме так себе позиціює DIM.RIA: маркетплейс, де ви швидко знаходите квартиру під ваш бюджет і сценарій життя

З деталями та актуальними пропозиціями можна ознайомитися на https://dom.ria.com/. Це дає змогу одразу переходити від пошуку до реальних дій, економлячи час і зусилля.

Верифікованість і прозорість – основа довіри

Для ухвалення рішення про купівлю чи продаж житла важлива не лише ціна, а і якість інформації. DIM.RIA вибудовує процес так, щоб підсилити довіру до кожного листинга. Платформа заохочує заповненість картки об’єкта, чіткі фото та чесні описи, щоб ви бачили факти, а не рекламу.

Висока інформативність оголошень. Планування, стан, площі, поверховість, зручності й оточення – все подано структуровано, щоб швидко відсіяти нерелевантне.

Планування, стан, площі, поверховість, зручності й оточення – все подано структуровано, щоб швидко відсіяти нерелевантне. Актуальність. Акцент на своєчасному оновленні даних і коректній комунікації продавця з потенційним покупцем.

Акцент на своєчасному оновленні даних і коректній комунікації продавця з потенційним покупцем. Прозорість щодо ціни. Вказується реальна "ціна входу” в угоду, з можливістю оперативно порівнювати аналоги.

Вказується реальна "ціна входу” в угоду, з можливістю оперативно порівнювати аналоги. Візуальна достовірність. Якісні фото допомагають зекономити час на непотрібних показах.

У підсумку ви отримуєте керований алгоритм пошуку: менше випадковостей, більше контрольованих кроків до рішення купити квартиру.

Аналітичний підхід до вибору

Професійний покупець (і не лише рієлтор) дивиться не на одне оголошення, а на "картину ринку”. DIM.RIA дає змогу оцінювати контекст: від середніх показників по районах до діапазонів, у яких реально відбувається продаж. Тут важливо бачити орієнтири по вартості, щоб розуміти, чи адекватна ціна конкретного об’єкта в порівнянні з аналогами.

Додатково допомагає геоаналіз: можна відстежити, де попит стабільніший, де темпи продажу швидші та які мікролокації найпопулярніші. Також варто враховувати загальні ринкові настрої – як змінюється активність у сегментах новобудов і вторинного фонду, що обирають сім’ї, інвестори чи ІТ-спеціалісти. Ці рамки допомагають дивитися ширше, щоб обирати не імпульсивно, а справді порівнювати ціни, умови, локації тощо.

Зручний пошук і фільтри, що працюють на результат

На етапі відбору важлива швидкість. DIM.RIA пропонує гнучкі фільтри, які підлаштовуються під завдання: ви задаєте параметри та отримуєте релевантний пул варіантів без ручного "прокручування” сотень оголошень.

Умови. Локація (місто, район, мікрорайон), тип житла (новобудова/вторинний ринок), площа, поверх/поверховість.

Бюджет. Мін/макс ціна й сценарії торгу, щоб уникнути оверпрайсу.

Стан. З ремонтом/без, мебльована, окрема кухня, балкон/лоджія, дворівнева, висота стелі.

Життєві деталі. Дитяча інфраструктура поруч, паркомісце, pet-friendly, доступність транспорту, наявність укриття.

Завдяки такій чистій вибірці ви бачите не випадкову нерухомість, а ту, що відповідає вашій моделі життя і фінансовому плану.

Користь для покупця і для продавця

DIM.RIA однаково системний і для сторони купівлі, і для сторони продажу. Покупець отримує передбачуваний шлях до угоди; продавець зрозумілу модель виведення об’єкта на ринок.

Для покупця. Швидкий старт із "короткого списку”, можливість порівняти аналоги, розуміння коридору ціни та аргументи для переговорів.

Швидкий старт із "короткого списку”, можливість порівняти аналоги, розуміння коридору ціни та аргументи для переговорів. Для продавця. Коректна подача об’єкта, вихід на цільову аудиторію й економія часу на показах завдяки релевантному трафіку.

У результаті виграють обидві сторони: угоди відбуваються швидше, а очікування щодо ціни та характеристик квартири синхронізуються.