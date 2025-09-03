01:25  03 вересня
03 вересня 2025, 11:42

На Сумщині прикордонники знищили 28 ворожих БпЛА

03 вересня 2025, 11:42
фото: ДПСУ
За минулу добу прикордонникам на Сумщині вдалося ліквідувати майже три десятки російських безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Військовослужбовці знешкодили 7 "шахедів", 4 "гербер", 1 "залу" та 16 FPV-дронів, з яких 1 на оптоволокні.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", – додали у ДПСУ.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники викрили чергову схему ухилення від мобілізації. Зловмисники торгували фальшивими документами.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
