На Сумщині прикордонники знищили 28 ворожих БпЛА
За минулу добу прикордонникам на Сумщині вдалося ліквідувати майже три десятки російських безпілотників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Військовослужбовці знешкодили 7 "шахедів", 4 "гербер", 1 "залу" та 16 FPV-дронів, з яких 1 на оптоволокні.
"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", – додали у ДПСУ.
Нагадаємо, на Сумщині прикордонники викрили чергову схему ухилення від мобілізації. Зловмисники торгували фальшивими документами.
