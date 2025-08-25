Фото: Йоганн Вадефуль/x.com

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України мають бути максимально наближеними до рівня, який забезпечує членство в НАТО

Про це глава німецької дипломатії сказав під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини у неділю, 24 серпня, передає RegioNews із посиланням на DW.

За словами міністра, після можливої мирної угоди Україна потребує таких гарантій безпеки, "які дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО".

"Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території, – ред.) буде в безпеці", – заявив Вадефуль.

Німецький міністр висловив сподівання, що якщо наполягати саме на таких гарантіях безпеки, то це зможе зрештою переконати і диктатора РФ Володимира Путіна. Крім того, Вадефуль переконаний, що для Росії це не становитиме жодної загрози.

"Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир", – сказав німецький урядовець.

Вадефуль наголосив, що він розраховує на широке коло держав, які надаватимуть Україні гарантії безпеки після завершення війни.

Міністр вважає, що коло країн-гарантів потрібно розширити за межі Європи, зокрема, важливо, щоб до цього процесу долучилися Сполучені Штати.

За інформацією Вадефуля, близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну.

Міністр додав, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну".



Раніше повідомлялося, що США та Україна обговорили гарантії безпеки. Відомо, що подробиці безпекових гарантій зараз напрацьовують дві підгрупи: політично-юридична й суто військова.