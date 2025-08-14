Російська армія втратила в Україні ще майже 1000 військових
За останню добу росіяни втратили на фронті 990 солдатів, пʼять танків, три бойові броньовані машини та 29 артсистем
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, від початку 2025 року РФ витратила близько 13,4 мільярда доларів на обстріли українських міст. Лише на дрони типу "Шахед" росіяни витратили понад 5 мільярдів доларів.
