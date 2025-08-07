12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 14:54

Обережно: фейкові судові повістки з вірусами надходять українцям на пошту

07 серпня 2025, 14:54
Читайте также на русском языке
Фото: CERT-UA
Читайте также
на русском языке

Урядова команда реагування на кіберінциденти CERT-UA повідомила про нову хвилю атак, спрямованих на українські державні установи, оборонні структури та підприємства, що працюють у сфері оборонно-промислового комплексу

Про це повідомляє Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, передає RegioNews.

За даними фахівців, за кіберактивністю стоїть угрупування UAC-0099, яке продовжує вдосконалювати свої методи і засоби проникнення в інформаційні системи.

Зловмисники розповсюджують шкідливі електронні листи, які маскуються під офіційні судові повістки. Найчастіше для цього використовуються поштові сервіси, зокрема UKR.NET, а також сервіси для обміну файлами. У таких листах міститься посилання на архів, який після завантаження включає HTA-файл - саме він активує зараження комп’ютера. Відомо, що адреси посилань можуть бути скорочені за допомогою URL Shortener-сервісів, що ускладнює перевірку джерела.

Після запуску HTA-файла на комп’ютері жертви виконується низка дій, зокрема створюються заплановані завдання, які забезпечують подальше функціонування шкідливого програмного забезпечення. Зокрема йдеться про лоадер MATCHBOIL, який, імовірно, замінив попередній варіант LONEPAGE. Крім того, аналітики виявили додаткові інструменти - бекдор MATCHWOK та стілер DRAGSTARE, які дозволяють зловмисникам збирати та передавати конфіденційні дані.

CERT-UA зазначає, що подібні дії свідчать про ускладнення тактик хакерських угрупувань, а також про довгостроковий і цілеспрямований характер кіберзагрози. Фахівці закликають користувачів бути пильними та не відкривати підозрілих листів без попередньої перевірки джерела.

Раніше повідомлялося, у Києві затримали чоловіка, причетного до діяльності одного з найвідоміших хакерських форумів у світі. Понад десятиліття ця платформа залишалася майданчиком для тіньових угод у сфері кіберзлочинності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кібератака фейк повістка вірус електронна пошта лист кіберзахист Україна
Завтра в Україні почнеться потужна магнітна буря: "червоний" рівень триматиметься два дні
07 серпня 2025, 13:50
Удар по логістиці ворога: уражено НПЗ у Краснодарському краї
07 серпня 2025, 13:48
Усі працівники ТЦК носитимуть бодікамери з 1 вересня, - Шмигаль
07 серпня 2025, 12:52
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Метеорний потік Персеїди: коли українці зможуть побачити зорепад
07 серпня 2025, 15:44
У Кам’янському онук вбив бабусю швейною машинкою під час сварки
07 серпня 2025, 15:41
У Києві отримав підозру заступник директора Київводоканалу
07 серпня 2025, 15:35
Апеляційний суд у Києві засудив чоловіка до довічного ув’язнення за вбивство та два зґвалтування
07 серпня 2025, 15:26
7 виробничих ліній і товар на 50 мільйонів: викрито масштабне підпільне виробництво і мережу продажу
07 серпня 2025, 15:24
Три основних сценарії розвитку подій на зустрічі Трампа з путіним
07 серпня 2025, 15:16
Продаючи товар в інтернеті, житель Тернопільщини втратив майже 60 тисяч гривень
07 серпня 2025, 15:07
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
07 серпня 2025, 14:59
Прифронтова Куп'янщина знайшла 12 партнерів в Україні та за кордоном для спільних проєктів
07 серпня 2025, 14:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »