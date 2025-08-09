16:09  09 серпня
09 серпня 2025, 17:13

У Харкові ворожий дрон влучив у меблевий магазин: є поранені

09 серпня 2025, 17:13
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 9 серпня, у Київському районі Харкова ворожий БпЛА влучив у меблевий магазин, наразі відомо про шістьох постраждалих

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА у меблевий магазин у Київському районі Харкова. Є поранені", — зазначив він.

На місці працюють екстрені служби.

Дані про масштаби руйнувань і стан постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Противник застосував 47 ударних БпЛА Shahed та дрони-імітатори різних типів та 2 крилаті ракети "Іскандер-К".

