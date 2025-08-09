У Харкові ворожий дрон влучив у меблевий магазин: є поранені
Сьогодні, 9 серпня, у Київському районі Харкова ворожий БпЛА влучив у меблевий магазин, наразі відомо про шістьох постраждалих
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА у меблевий магазин у Київському районі Харкова. Є поранені", — зазначив він.
На місці працюють екстрені служби.
Дані про масштаби руйнувань і стан постраждалих уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Противник застосував 47 ударних БпЛА Shahed та дрони-імітатори різних типів та 2 крилаті ракети "Іскандер-К".
