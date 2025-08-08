09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
08 серпня 2025, 11:01

Мир ціною поступок: ризик повторення фатальних рішень минулого

08 серпня 2025, 11:01
Колись жив відомий на той час політик, прем'єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен. Він був палким прихильником миру, він свято вірив, що з Гітлером можна домовитися. Аби тільки не було війни
Колись жив відомий на той час політик, прем'єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен. Він був палким прихильником миру, він свято вірив, що з Гітлером можна домовитися. Аби тільки не було війни
Фото: AI
І коли в 1938 році Німеччина висунула претензії на Судетську область Чехословаччини, Чемберлен провів блискучі переговори, на які навіть не покликали представників Чехословаччини, і домовився з німецьким канцлером, французьким прем'єром та італійським дуче про "міцний, надійний мир на всі часи".

Судети віддали Гітлеру, потім покликали представників Чехословаччини і змусили підписати угоду. Президент Чехословаччини без згоди Національних зборів прийняв до виконання рішення Мюнхенської угоди. Чемберлен повернувся до Британії зі словами "Я привіз мир нашому поколінню!", розмахуючи мюнхенським папірцем біля трапа літака.

Менше ніж через півроку чеська держава була ліквідована остаточно. Менше ніж через рік почалася Друга світова війна. Чемберлен поступився кріслом прем'єра Вінстону Черчиллю, який дійсно зміг зупинити війну. Але зупинити силою, а не порожньою миролюбною балаканиною, яка тільки заохочує зло.

Наступного тижня новий американський чемберлен – Трамп разом з путіним і без європейців буде – дуже ймовірно – примушувати Зеленського відмовитися від судетської області – частини України, відмовитися від армії, безпеки в обмін на крихкий, недовговічний, неміцний мир "на всі часи". Історія повторюється.

Дональд Трамп Україна РФ США війна перемовини Зеленський Володимир
 
08 серпня 2025
07 серпня 2025
