Лунін шокував фанів під час мовного челенджу Реала

фото: Reuters/Isabel Infantes

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін потрапив у центр уваги після опитування, проведеного пресслужбою клубу у соцмережах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інстаграм-сторінку клубу.

Перед матчем півфіналу клубного чемпіонату світу-2025, у якому "Реал" зіграв із французьким ПСЖ, легіонерів попросили назвати слово "півфінал" їхньою рідною мовою.

Серед тих, хто відповів, були зірки команди – Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе. Проте Андрій Лунін замість української вимовив це слово російською – "полуфинал".

Цей факт викликав негативну реакцію в українських користувачів соцмереж, які розкритикували футболіста. Деякі навіть пожартували, що пресслужба "Реала" знає українську краще за Луніна, адже у підписі до відео слово було подано правильно українською мовою.

Довідка: Андрій Лунін — український воротар, народився 1999 року в Харкові. Грає за мадридський "Реал" і збірну України.

Чемпіон світу U-20 (2019), володар "Золотої рукавички" того турніру.

У 2018 році перейшов у "Реал", має кілька клубних трофеїв. Відомий як один із найперспективніших голкіперів України.

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