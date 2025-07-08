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08 липня 2025, 22:18

18-річну українську студентку знайшли повішеною в Італії

08 липня 2025, 22:18
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фото: La Stampa
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Марію Бугаєву, яка зникла 5 липня, знайшли мертвою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на La Stampa.

Як зазначається, дівчина перебувала в Італії в рамках європейського стажування зі словацьким університетом.

У готельному номері залишилися особисті речі, телефон та записка з номерами. Перед зникненням вона перевела гроші братові.

Правоохоронці припускають, що дівчина могла скоїти самогубство через сімейні проблеми, або через завершення стажування.

Нагадаємо, топ-чиновник часів Януковича влаштував розкішне весілля доньки в Італії.

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