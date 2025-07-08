18-річну українську студентку знайшли повішеною в Італії

фото: La Stampa

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на La Stampa.

Як зазначається, дівчина перебувала в Італії в рамках європейського стажування зі словацьким університетом.

У готельному номері залишилися особисті речі, телефон та записка з номерами. Перед зникненням вона перевела гроші братові.

Правоохоронці припускають, що дівчина могла скоїти самогубство через сімейні проблеми, або через завершення стажування.

Нагадаємо, топ-чиновник часів Януковича влаштував розкішне весілля доньки в Італії.