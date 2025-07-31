Канабіс в аптеках: МОЗ розширив перелік варіантів дозування ліків

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Міністерство охорони здоров'я розширило перелік дозувань лікарських засобів на основі канабісу, які можуть виготовлятися в умовах аптеки

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Як зазначають у відомстві, мета таких змін – розширити можливі варіанти призначення лікарських засобів на основі канабісу, які можуть виготовлятись в умовах аптеки, комбінованими ліками для підвищення доступності лікування пацієнтам, які цього потребують за медичними показами.

У новому переліку вже доступному в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), включено:

14 форм лікарських засобів на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК);

2 комбіновані форми на основі ТГК і канабідіолу (КБД).

Призначення та відпуск таких препаратів дозволено виключно через ЕСОЗ та за е-рецептом.

З 1 жовтня 2024 року функціональність е-рецептів на ліки з канабісу стала доступною для лікарів і фармацевтів. Препарати виготовляються за програмою "Екстемпоральні лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу" та наразі відпускаються за власний кошт пацієнтів.

Паперові рецепти на такі ліки не передбачені законодавством.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні видали перший дозвіл на ввезення в країну субстанції медичного канабісу.

Що відомо про легалізацію медичного канабісу

Президент Володимир Зеленський 15 лютого 2024 року підписав закон про легалізацію медичного канабісу.

В Україні легалізовано винятково медичний канабіс, а рекреаційний залишається під прямою забороною. Медичний – той, що зазнав обробки, необхідної для його застосування з медичною метою.

Станом на 2024 рік канабіс повністю, або частково визнаний у понад 40 країнах світу. Майже 30 країн із них легалізували лише медичний канабіс.

Лише сім країн у світі легалізували канабіс для особистого вживання, а саме Нідерланди, Уругвай, Канада, Мальта, Іспанія, ПАР та США в частині штатів.