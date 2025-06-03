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03 червня 2025, 18:01

В Україну вперше офіційно завезуть субстанцію медичного канабісу

03 червня 2025, 18:01
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Україні видали перший дозвіл на ввезення в країну субстанції медичного канабісу

Про це повідомила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, передає RegioNews.

Йдеться про субстанцію, яка пройшла державну реєстрацію та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України.

Відповідно до чинного законодавства, це відкриває можливість для її використання у фармацевтичному виробництві та подальшого застосування в медичній практиці.

Цей дозвіл є важливим кроком у реалізації державної політики щодо розширення доступу пацієнтів до сучасних методів лікування, зокрема для осіб із важкими хронічними захворюваннями, онкологією, посттравматичними розладами тощо.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 15 лютого 2024 року підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Що відомо про легалізацію медичного канабісу

В Україні легалізовано винятково медичний канабіс, а рекреаційний залишається під прямою забороною. Медичний – той, що зазнав обробки, необхідної для його застосування з медичною метою.

Станом на 2024 рік канабіс повністю, або частково визнаний у понад 40 країнах світу. Майже 30 країн із них легалізували лише медичний канабіс.

Лише сім країн у світі легалізували канабіс для особистого вживання, а саме Нідерланди, Уругвай, Канада, Мальта, Іспанія, ПАР та США в частині штатів.

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Україна МОЗ медична допомога канабіс онкохворі Держлікслужба
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