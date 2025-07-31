Каннабис в аптеках: Минздрав расширил перечень вариантов дозировки лекарств
Министерство здравоохранения расширило перечень дозировок лекарственных средств на основе каннабиса, которые могут производиться в условиях аптеки
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
Как отмечают в ведомстве, цель таких изменений – расширить возможные варианты назначения лекарственных средств на основе каннабиса, которые могут производиться в условиях аптеки, комбинированными лекарствами для повышения доступности лечения пациентам, нуждающимся в медицинских показаниях.
В новом перечне уже доступном в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) включено:
- 14 форм лекарственных средств на основе тетрагидроканабинола (ТГК);
- 2 комбинированные формы на основе ТГК и каннабидиола (КБД).
Назначение и отпуск таких препаратов разрешено исключительно через ЕСОЗ и по е-рецепту.
С 1 октября 2024 года функциональность е-рецептов на лекарства из каннабиса стала доступной для врачей и фармацевтов. Препараты изготавливаются по программе "Экстемпоральные лекарственные средства из растительной субстанции каннабиса" и отпускаются за собственные средства пациентов.
Бумажные рецепты на такое лекарство не предусмотрены законодательством.
Напомним, в этом году в Украине выдали первое разрешение на ввоз в страну субстанции медицинского каннабиса.
Что известно о легализации медицинского каннабиса
Президент Владимир Зеленский 15 февраля 2024 года подписал закон о легализации медицинского каннабиса.
В Украине легализован исключительно медицинский каннабис, а рекреационный остается под прямым запретом. Медицинский – подвергшийся обработке, необходимой для его применения в медицинских целях.
По состоянию на 2024 год каннабис полностью или частично признан более чем в 40 странах мира. Почти 30 стран из них легализовали только медицинский каннабис.
Только семь стран в мире легализовали каннабис для личного употребления, а именно Нидерланды, Уругвай, Канада, Мальта, Испания, ЮАР и США в части штатов.