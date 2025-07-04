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У ЗМІ з'явилась інформація про обшуки в будинку колишнього міністра оборони. Відомо, що детективи знайшли важливі документи

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, Національне антикорупційне бюро провело обшуки в Олексія Резнікова, який раніше очолював Міністерство оборони. Співрозмовники журналістів зазначили, що правоохоронці "щось знайшли", зокрема - "лівий" телефон.

Також про обшуки в колишнього міністра оборони повідомили в ZN.UA. Там припустили, що обшуки стосувались справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами. Хоча в НАБУ раніше говорили, що Олексій Резніков не є одним з підозрюваних. Джерела повідомили, що детективи вилучили низку значущих документів.

Довідка. На початку 2023 року видання ZN.UA заявило, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових вдвічі-втричі дорожче, аніж у київських магазинах. Особливого розголосу набув випадок із "яйцями за 17 гривень".

Згодом заступник міністр оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Він був звільнений на тлі скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Після цього звільнився Богдан Хмельницький, який обіймав посаду директора департаменту закупівель Міністерства оборони. Уже у вересні 2023 року з посади міністра оборони України пішов Олексій Резніков.