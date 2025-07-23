Фото: ОП

Пройшов уже 9-й обмін полоненими між Україною та РФ. Йдеться про обмін, про який домовлялись у Стамбулі

Про це повідомляє президент України, передає RegioNews.

23 липня відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулись важкохворі й тяжкопоранені захисники. За словами президента, за всі етапи стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж 1000 наших людей.

"Воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримають необхідну підтримку та медичну допомогу", - повідомив президент.

Відомо, що серед визволених сьогодні — військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці ДПСУ, Нацгвардії та Нацполіції. Наймолодшому серед них 27 років, а найстаршому - 66.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук розповідала, що близько 8 тисяч українців у полоні РФ. Йдеться про підтверджені цифри. При цьому вона зауважила, що були випадки, коли військові перебувають в полоні та ми про це не знаємо.