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18 липня 2025, 14:45

Колишнього очільника податкової Тернопільщини судитимуть за недостовірну декларацію на 23,4 млн грн

18 липня 2025, 14:45
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фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Тернопільської обласної прокуратури завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йому інкримінують внесення неправдивих даних до щорічних електронних декларацій за 2022 та 2023 роки. Обвинувальний акт уже передано до суду.

За інформацією НАЗК, загальна сума незадекларованого майна становить понад 23,4 мільйона гривень. У декларації за 2022 рік не було вказано інформацію на понад 13,7 млн грн, а за 2023 рік - ще майже на 10 млн. Серед не зазначеного майна - два житлові будинки площею 290,6 та 64,6 квадратних метра, що розташовані біля Тернополя. Формально власницею нерухомості є мати підозрюваного, проте сам він із сім’єю фактично проживав у цих будинках. Також не було задекларовано й земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти.

Справу ексочільника податкової Тернопільщини передали до суду

Правоохоронці розслідували справу за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України - подання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особою, яка виконує функції держави або місцевого самоврядування. Слідчі ДБР у Львові зібрали докази, які стали підставою для передання справи до суду.

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