Синоптики попереджають про сильні грози: де очікувати негоду
У вівторок, 22 липня, у західних регіонах країни, а також вдень у Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози. Встановлено I рівень небезпечності, жовтий
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
Зазначається, що погодні умови можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичних підприємств.
Мешканцям цих регіонів радять бути обережними та враховувати можливі перебої з електропостачанням.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо-2025.
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