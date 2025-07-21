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Украинские военные самостоятельно придумывают разные способы, чтобы не дать россиянам продвинуться. На этот раз показали маленькое, но эффективное изобретение с названием "чеснок"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Отделение инженерного обеспечения бригады "Форпост" активно работает над тем, чтобы усовершенствовать эффективные способы борьбы с вражеской техникой. Пограничник с позывным Дрозд производит так называемый "чеснок". Это металлические заграждения в виде острых треугольников.

Такие устройства используются для поражения колесной техники.

"Сегодня такие заграждения сбрасывают с дронов — на дороги, обочины или колонны техники. Это модернизированная тактика, которая коренится еще со времен войны во Вьетнаме, но успешно работает и в современной войне", - рассказали пограничники.

Напомним, также в Украине разработали уникальные перехватчики дронов типа "Шахед". По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это открывает перспективы существенного уменьшения количества атак и снижения рисков для мирного населения.