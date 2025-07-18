Штормове попередження: Україну накриють зливи та грози

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У п'ятницю, 18 липня, Україну накриють зливи, грози та шквальний вітер — оголошено штормове попередження

Про це повідомили Український гідрометеорологічний центр та ДСНС

передає RegioNews.

У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються сильні дощі. Встановлено помаранчевий рівень небезпеки (ІІ рівень). Синоптики попереджають про можливі підтоплення, ускладнення руху транспорту, перебої в роботі комунальних та енергетичних служб.

У гірських районах Львівської, Івано-Франківської областей та Буковини через значні опади існує загроза формування селевих потоків і зсувів ґрунту. Також діє помаранчевий рівень небезпеки.

У Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та вдень у Житомирській областях прогнозуються значні дощі.

Крім того, грози очікуються по всій території України, за винятком західних областей: вночі — у південно-західній частині, вдень — на більшості території країни. Місцями можливі град та шквали вітру 15–20 м/с. У цих регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки (І рівень).

Негода може спричинити перебої в роботі транспорту, комунального господарства та енергетичних мереж, наголошують фахівці

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що 18 липня в Україні очікується спека до +32 градусів, а подекуди можливі грози.