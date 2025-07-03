Завтра в Україні прогнозують спеку до +35 градусів
У п'ятницю, 4 липня, в Україні буде спекотно
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра в більшості регіонів очікується +28…+33 градуси.
На Одещині, Миколаївщині, частині Чернівецької області, в деяких районах Черкащини та Вінниччини стовпчики термометрів піднімуться до +33…+35 градусів.
Водночас на Волині, Рівненщині та подекуди на Львівщині температура повітря завтра знизиться до +20…+25 градусів.
Короткочасні грозові дощі пройдуть в західних, північних областях, а також подекуди на Вінниччині та Черкащині.
"На решті території України буде сухо та сонячно", - підсумувала Н.Діденко.
Раніше відомий синоптик розповів, якому буде погода влітку 2025 року.
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