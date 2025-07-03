Завтра в Украине прогнозируют жару до +35 градусов

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В пятницу, 4 июля, в Украине будет жарко

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в большинстве регионов ожидается +28…+33 градуса.

В Одесской, Николаевской, части Черновицкой области, в некоторых районах Черкасщины и Винницкой области столбики термометров поднимутся до +33…+35 градусов.

В то же время на Волыни, Ровенщине и кое-где на Львовщине температура воздуха завтра снизится до +20…+25 градусов.

Кратковременные грозовые дожди пройдут в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях.

"На остальной территории Украины будет сухо и солнечно", - подытожила Н.Диденко.

Ранее известный синоптик рассказал, какая погода будет летом 2025 года.