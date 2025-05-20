Фото з відкритих джерел

УПЦ опублікувало звернення Митрополіта Онуфрія, в якому він стверджує, що їхня парафія ніяк не пов'язана з РФ. Він також заявив, що УПЦ сподівається на автокефалію

Таке звернення Онуфрія з'явилось на офіційному порталі УПЦ, передає RegioNews.

Митрополит Онуфрій заявив, що ще травня 2022 року у м. Києві, у Свято-Пантелеімонівському монастирі (Феофанія) відбувся Собор Української Православної Церкви, який "ухвалив низку важливих рішень". Він зазначив, що Московський патріарх Кирил повністю став на бік російського політичного керівництва та почав виправдовувати війну проти України, а священники УПЦ не були з цим згодні.

"Вже в перші тижні війни численні священники нашої Церкви почали заявляти про свою незгоду зі словами та діями патріарха Кирила. Як окремі парафії, так і цілі єпархії в різних регіонах України почали відмовлятись підносити ім’я Московського патріарха за богослужінням", - сказав Онуфрій.

Він зазначив, що Собор засудив російську агресію, висловив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо цієї війни, а також заявив про намір відновити в Українській Православній Церкві чин мироваріння.

"Після 27 травня 2022 року ми більше не є частиною Московського патріархату. Собор чітко заявив про прагнення нашої Церкви до повної канонічної незалежності. І на даний момент ми вже маємо усі атрибути такої незалежності", - заявив Онуфрій, додавши, що вони сподіваються на отримання афтокефалії.

Слід зазначити, що саме сьогодні, 20 травня, минає наданий законом термін для переходу УПЦ (МП) до іншої конфесії.

Заборона УПЦ МП в Україні

У реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська православна церква не має приставки Московський патріархат.

Назва УПЦ (МП) також була присутня у звіті Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті за 2021 рік. Навесні 2022 року релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила: УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви.

Митрополит Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів церкви мають російське громадянство, як було сказано в розслідуванні "Української правди". При цьому в УПЦ МП називали цю інформацію маніпуляцією та казали, що Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє.

Згодом Онуфрій визнав, що мав російський паспорт, але нібито ніколи ним не цікавився, а після початку повномасштабної війни "полишив російське громадянство".