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27 травня 2025, 19:57

Чи знайшли зв'язок УПЦ з РФ: у ДЕСС зробили заяву

27 травня 2025, 19:57
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Ілюстративне фото
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Нещодавно з'являлись повідомлення про завершену процедуру дослідження на предмет того, чи пов'язана УПЦ з російською церквою. Однак у ДЕСС зробили заяву про зворотнє

Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), передає RegioNews.

У заяві йдеться, що насправді процедура дослідження на предмет встановлення ознак афілійованості або їх відсутності Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ МП) із забороненою в Україні зарубіжною релігійною організацією ще триває. Тобто, дослідження ще не завершене.

"Вказане дослідження розпочато 20 травня 2025 року. Воно триває у суворій відповідності до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації " та постанови Кабінету міністрів України від 9 травня 2025 р. №543 "Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена" і наразі не є завершеним. Тому поширена інформація щодо висновку, якого нібито дійшла дослідницька група, не відповідає дійсності", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 9 травня уряд затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Зокрема, йдеться про порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології країни-агресорки.

Згодом Голова Держетнополітики Віктор Єленський казав про те, що відомство подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із забороненою іноземною релігійною організацією. Проте якщо зв'язків не буде, то "подальших дій не буде застосовано".

Слід зазначити, що предстоятель УПЦ Онуфрій нещодавно заявляв, що після 27 травня 2022 року УПЦ не є частиною Московського Патріархату. Він також додавав, що вони мають всі атрибути, щоб отримати повну канонічну незалежність.

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