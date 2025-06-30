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30 червня 2025, 11:22

За тиждень українські прикордонники знищили понад 200 окупантів та знешкодили майже 500 безпілотників

30 червня 2025, 11:22
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Прикордонники відзвітували про результати бойової роботи за тиждень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Упродовж тижня, з 23 по 29 червня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 212 загарбників, 237 поранили, ще 3 окупантів взяли в полон", - йдеться у повідомленні.

Також прикордонники підбили 4 танки, 2 ББА, 3 МТ-ЛБ, 2 БМП, 1 од. інженерної техніки, 114 транспортних засобів ворога, 3 маломірних плавзасоби та 1 наземний роботизований комплекс.

Бійці ДПСУ знищили 7 гармат, 5 мінометів, 61 засіб зв’язку і відеоспостереження, 1 комплекс відеоспостереження, 12 засобів РЕБ (РЕР) та зруйнували 1 міст.

Крім того, було знищено 434 укриття та позицій особового складу окупантів, 12 складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.

Також військовослужбовці Держприкордонслужби приземлили 468 ворожих БпЛА (у т.ч. 41 типу "Shahed-136/131").

фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли про те, що прикордонники знищили техніку, склад та укриття росіян на Харківщині.

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