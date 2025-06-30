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30 июня 2025, 11:22

За неделю украинские пограничники уничтожили более 200 окупантов и обезвредили почти 500 беспилотников

30 июня 2025, 11:22
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Пограничники отчитались о результатах боевой работы за неделю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В течение недели, с 23 по 29 июня 2025 года, бойцы Госпогранслужбы уничтожили 212 захватчиков, 237 ранили, еще 3 окупантов взяли в плен", - говорится в сообщении.

Также пограничники подбили 4 танка, 2 ББА, 3 МТ-ЛБ, 2 БМП, 1 ед.

Бойцы ГПСУ уничтожили 7 орудий, 5 минометов, 61 средство связи и видеонаблюдения, 1 комплекс видеонаблюдения, 12 средств РЭБ (РЭР) и разрушили 1 мост.

Кроме того, было уничтожено 434 укрытия и позиций личного состава окупантов, 12 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Также военнослужащие Госпогранслужбы приземлили 468 вражеских БПЛА (в т.ч. 41 типа "Shahed-136/131").

фото: ГПСУ

Ранее мы сообщали о том, что пограничники уничтожили технику, состав и укрытие россиян в Харьковской области.

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