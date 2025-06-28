З України за добу виїхало понад 50 тисяч осіб

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Прикордонники фіксують різке зростання пасажиропотоку через літні канікули та відпустки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"З України минулої доби вибули 51 тисяча осіб. 31 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови", - йдеться у повідомленні.

Водночас до України за минулу добу прослідували 46 тисяч осіб, 42 тисячі з них – громадяни України.

Прикордонники наголошують, що пропуск повнолітніх громадян України через кордон здійснюється за закордонними паспортами чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами відповідно до Постанови Кабміну від 27 січня 1995 р. N 57.

Як повідомлялось, українці все частіше виїжджають за кордон.