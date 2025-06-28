Из Украины за сутки выехало более 50 тысяч человек
Пограничники фиксируют резкий рост пассажиропотока из-за летних каникул и отпуска
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"Из Украины за прошедшие сутки выбыли 51 тысяча человек. 31 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдову", - говорится в сообщении.
В то же время в Украину за минувшие сутки проследовали 46 тысяч человек, 42 тысячи из них – граждане Украины.
Пограничники подчеркивают, что пропуск совершеннолетних граждан Украины через границу осуществляется по загранпаспортам или другим, предусмотренным законодательством и международными договорами, документами в соответствии с Постановлением Кабмина от 27 января 1995 г. N 57.
Как сообщалось, украинцы все чаще уезжают за границу.
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