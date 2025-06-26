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26 червня 2025, 17:22

Захисники повертаються додому: Україна провела черговий обмін полонених

26 червня 2025, 17:22
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Фото: ОП
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Україна та РФ провели черговий обмін полоненими. Президент показав фото військових, які повернулись додому з полону

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні додому повернулись воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували у російському полоні з 2022 року.

"Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", - каже президент.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент України розповів, як РФ передала Києву трупи своїх же солдатів. За словами Володимира Зеленського, зараз Київ проводить експертизи, щоб знайти їхніх рідних.

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