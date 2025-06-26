Фото: ОП

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, сегодня на дом вернулись воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

"Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", - говорит президент.

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины рассказал, как РФ передала Киеву трупы своих же солдат. По словам Владимира Зеленского, сейчас Киев проводит экспертизы, чтобы найти их родных.