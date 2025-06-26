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26 июня 2025, 17:22

Защитники возвращаются домой: Украина провела очередной обмен пленных

26 июня 2025, 17:22
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Фото: ОП
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Украина и РФ провели очередной обмен пленными. Президент показал фото военных, вернувшихся домой из плена

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, сегодня на дом вернулись воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

"Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", - говорит президент.

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом президент Украины рассказал, как РФ передала Киеву трупы своих же солдат. По словам Владимира Зеленского, сейчас Киев проводит экспертизы, чтобы найти их родных.

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