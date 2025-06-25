В Україні обрали нового керівника Бюро економічної безпеки, але його призначення може зірватися

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бабель.

У вівторок, 24 червня конкурсна комісія з другої спроби нарешті оголосила фіналіста. Комісія обрала Олександра Цивінського. Саме його кандидатуру комісія передасть прем’єр-міністру Денису Шмигалю. У того буде десять днів, щоб її затвердити.

Олександр Цивінський у минулому слідчий поліції та керівник підрозділу детективів НАБУ. Медіа писали про те, що батько Олександра Цивінського живе в РФ.

У СБУ повідомили, що досі перевіряють кандидатів, що троє з них мають звʼязки з Росією і що вона не виключає, що їй доведеться перевіряти кандидатів на поліграфі.

Отже, остаточне призначення керівника БЕБ усе ще під питанням.

Як повідомлялось, комісія обрала голову БЕБ, але Офіс Президента хоче зірвати конкурс.