В Украине избрали нового руководителя Бюро экономической безопасности, но его назначение может сорваться
Директором ведомства избран Александр Цивинский
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бабель.
Во вторник, 24 июня конкурсная комиссия со второй попытки наконец-то объявила финалиста. Комиссия избрала Александра Цивинского. Именно его кандидатуру комиссия передаст премьер-министру Денису Шмигалю.
Александр Цивинский в прошлом следователь полиции и руководитель подразделения детективов НАБУ.
В СБУ сообщили, что до сих пор проверяют кандидатов, что три из них имеют связи с Россией и что она не исключает, что ей придется проверять кандидатов на полиграфе.
Следовательно, окончательное предназначение руководителя БЭБ все еще под вопросом.
Как сообщалось, комиссия избрала главу БЭБ, но Офис Президента хочет сорвать конкурс.
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