Украинцы смогут звонить по телефону и пользоваться интернетом в ЕС без дополнительной платы

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С 1 января 2026 года с украинских номеров можно будет звонить по Интернету в 27 странах Европейского Союза без дополнительной платы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Еврокомиссии в соцсети Х.

С 1 января 2026 года с украинских номеров можно будет звонить и пользоваться интернетом в 27 странах ЕС без дополнительной платы.

Таким образом, Еврокомиссия предлагает интегрировать Украину в роуминговую зону ЕС после подписания Владимиром Зеленским соответствующего Закона Украины в начале июня.

Ukrainian signal gets EU citizenship



We are proposing to integrate Ukraine into the EU Roaming area starting January 2026. — European Commission (@EU_Commission) June 19, 2025

Напомним, в Украине активно готовятся к запуску 5G.