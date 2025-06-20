Украинцы смогут звонить по телефону и пользоваться интернетом в ЕС без дополнительной платы
С 1 января 2026 года с украинских номеров можно будет звонить по Интернету в 27 странах Европейского Союза без дополнительной платы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Еврокомиссии в соцсети Х.
С 1 января 2026 года с украинских номеров можно будет звонить и пользоваться интернетом в 27 странах ЕС без дополнительной платы.
Таким образом, Еврокомиссия предлагает интегрировать Украину в роуминговую зону ЕС после подписания Владимиром Зеленским соответствующего Закона Украины в начале июня.
Ukrainian signal gets EU citizenship— European Commission (@EU_Commission) June 19, 2025
We are proposing to integrate Ukraine into the EU Roaming area starting January 2026.
Напомним, в Украине активно готовятся к запуску 5G.
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