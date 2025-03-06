В Україні вводять нові правила техогляду автобусів: що зміниться

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В Україні оновлено систему технічного огляду автобусів, яка почне діяти вже через два місяці

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає RegioNews.

"Удосконалено процедуру обов'язкового технічного контролю автобусів, що використовуються в різних видах пасажирського сполучення, зокрема міжміському, приміському та міжобласному", – зазначається в повідомленні.

Як пояснив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, ці нововведення наближають національне законодавство до стандартів ЄС. Водночас основною метою оновленої системи є підвищення безпеки та комфорту пасажирських перевезень.

Серед ключових змін:

Впровадження обов'язкової відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану автобусів.

Контроль за станом і належною адаптацією тахографів (пристроїв, що відстежують швидкість, пробіг, а також робочий та відпочинковий час водія).

Скорочення кількості фотографій, які потрібно передавати до реєстру перевірок, та оптимізація часу проведення огляду.

Крім того, запроваджується система визначення комфортності автобусів на основі технічного контролю. Це дасть змогу організаторам перевезень – Мінрозвитку та обласним адміністраціям – мати актуальну інформацію про реальний стан автопарку.

Нагадаємо, очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко запропонував запровадити нову систему видачі й контролю перепусток для пересування під час комендантської години.