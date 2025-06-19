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19 июня 2025, 15:25

Наши дома: Украина и РФ провели очередной обмен пленными

19 июня 2025, 15:25
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Фото: ОП
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В Украину вернули военных, имеющих тяжелые заболевания или ранения. Теперь им предоставят необходимую медицинскую помощь

Об этом сообщает президент Украины, передает RegioNews.

Украина и РФ провели очередной обмен пленными. Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. По словам Владимира Зеленского, большинство из них находились в плену РФ с 2022 года. Это защитники, которые воевали в Донецкой, Запорожье, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях.

"Работаем над возвращением наших людей. Спасибо всем, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель – уволить каждого и каждую", - подчеркнул президент Украины.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что это пленные из категории "тяжелобольные и раненые". Каждый уволенный сегодня военный имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. В частности, значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.

"Освобожденные из плена Защитники пройдут все необходимые медицинские обследования, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе", - отметили в Координационном штабе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказывал о циничном предложении РФ. По его словам, россияне предлагали обменять украденных украинских детей на военных. Однако это безумие, подчеркнул Зеленский, ведь дети не военнопленные.

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