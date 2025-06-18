Загроза з моря: ВМС оцінили ризик ударів крилатими ракетами "Калібр"
У середу вранці, 18 червня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор.
Нагадаємо, у ніч на 17 червня росіяни атакували Україну 472 засобами повітряного нападу.
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