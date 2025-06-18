Угроза с моря: ВМС оценили риск ударов крылатыми ракетами "Калибр"
В среду утром, 18 июня, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря – 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Напомним, в ночь на 17 июня россияне атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения.
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