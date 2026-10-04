У Сумській громаді внаслідок удару 5 КАБами поранені 5 людей
Російські військові вранці 4 жовтні завдали удару п’ятьма керованими авіабомбами по Сумській громаді. Унаслідок атаки щонайменше п’ятеро людей постраждали, двоє з них, попередньо, отримали тяжкі ушкодження
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
"П’ять КАБів ворог спрямував цього ранку по Сумській громаді. Черговий удар по житловому сектору. Є влучання поблизу багатоповерхівки", — написав Григоров.
За його словами, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження.
Наразі з’ясовуються всі наслідки російського удару по Сумській громаді.
Наагадаємо, що у Дніпрі російські військові атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють екстрені служби.