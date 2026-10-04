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04 жовтня 2026, 10:36

У Сумській громаді внаслідок удару 5 КАБами поранені 5 людей

04 жовтня 2026, 10:36
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Фото: Сумська ОВА
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Російські військові вранці 4 жовтні завдали удару п’ятьма керованими авіабомбами по Сумській громаді. Унаслідок атаки щонайменше п’ятеро людей постраждали, двоє з них, попередньо, отримали тяжкі ушкодження

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"П’ять КАБів ворог спрямував цього ранку по Сумській громаді. Черговий удар по житловому сектору. Є влучання поблизу багатоповерхівки", — написав Григоров.

За його словами, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження.

Наразі з’ясовуються всі наслідки російського удару по Сумській громаді.

Наагадаємо, що у Дніпрі російські військові атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють екстрені служби.

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