Росіяни вдарили чотирма КАБами по Сумах: є влучання в промзону
У суботу, 3 жовтня, російські війська завдали авіаційного удару по Сумах, скинувши чотири керовані авіабомби
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews.
Зафіксовано влучання на двох локаціях у промисловій зоні Ковпаківського району міста.
Під удар потрапили будівлі цивільних підприємств.
Попередньо, обійшлося без постраждалих. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, окупанти завдали двох ударів реактивними безпілотниками по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали чотири людини.
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