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29 травня 2025, 23:15

В Україні можуть дозволити виїзд чоловікам 18-24 років

29 травня 2025, 23:15
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Фото: YouTube
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Народні депутати обговорюють ідею підвищити віковий поріз для дозволу виїжджати з України. Тобто, щоб виїздити за кордон могли громадяни, які молодші за 24 роки

Про це розповів під час брифінгу депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає RegioNews.

За словами Веніславського, є поширена проблема, коли хлопці виїхали в іншу країну, але після повноліття не можуть повертатися, бо втратять право перетину кордону.

"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями та в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися", - каже депутат.

Він зазначив, що йдеться про ідею збільшити віковий поріг для дозволу на виїзд чоловіків за кордон з 18 до 23-24 років. За його словами, це для того, щоб молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати додому. На думку депутата, найближчим часом парламент запропонує вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, раніше Федір Веніславський розповідав про те, що майже 99% обмежено придатних громадян, які повторно проходять ВЛК, стають придатними до військової служби. На думку депутата, це свідчить про те, що "свого часу можливість бути визнаним "обмежено придатним" була такою лазівкою для зловживань".

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