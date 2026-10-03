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Поліцейські затримали жительку Роздільнянського району за підозрою в катуванні прийомного сина. За даними слідства, жінка карала дитину за поведінку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та Офіс генпрокурора.

Встановлено, що жінка зі своїм чоловіком ще у 2024 році створили прийомну сім’ю. Згодом до неї влаштували трьох дітей: двох дівчат 22 та 13 років та їхнього брата.

За даними слідства, прийомна мати знала про діагноз 7-річного хлопчика та пов’язані з ним фізіологічні особливості. Попри це, вона неодноразово карала дитину за наслідки його стану здоров’я, на які хлопчик не міг вплинути.

Упродовж липня цього року 42-річна жінка змушувала його ставати колінами на гречку та тримати руки піднятими вгору, а також неодноразово била його.

Наразі всіх дітей вилучили та перевлаштували до патронатної сім’ї, їх оглянув лікар – загрози життю та здоров’ю немає.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 127 КК України (катування), суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Крім того, через можливу недбалість посадовців Служби у справах дітей розпочато провадження за ст. 367 ККУ.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть батьків-вихователів за катування шістьох дітей. Фігуранти саджали дітей на ланцюг, били та тримали на хлібі й воді.