У травні в Україні зафіксували 10 випадків порушення свободи слова

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В Україні минулого місяця зафіксували 10 випадків порушення свободи слова, чотири з них пов'язані з російською агресією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інститут масової інформації.

За травень фахівці відомства, зафіксували чотири злочини проти медіа та журналістів, які скоїла РФ. Це випадки обстрілів та погроз журналістам, а також кібератаки на сайти медіа.

Інститут масової інформації (ІМІ) – медійна громадська організація, яка працює з 1996 року. Інститут робить єдиний в Україні моніторинг свободи слова та список прозорих і відповідальних онлайн-медіа, а також документує медійні злочини РФ проти України.

Нагадаємо, у травні росіяни вбили трьох українських журналістів.